普京：俄軍已越過庫爾斯克地區俄烏邊界

中評社北京2月20日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京19日在聖彼得堡說，他於當日下午獲悉俄羅斯武裝部隊士兵已越過庫爾斯克地區俄羅斯與烏克蘭邊界。



普京在俄聖彼得堡一家無人機製造廠接受採訪時說，俄軍第810旅士兵越過了庫爾斯克地區的國境線，進入了烏克蘭領土，俄軍正沿戰線推進。



普京還表示，俄羅斯從來沒有拒絕與烏克蘭進行談判，準備重返烏克蘭問題談判桌。