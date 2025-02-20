法蘭克福家紡展：推動家紡業繁榮和綠色發展

外國客商在中企展台前問詢（圖源：人民日報） 中評社北京2月20日電／據人民日報報導，為期4天的2025年法蘭克福國際家用及商用紡織品展（以下簡稱“法蘭克福家紡展”）日前在德國法蘭克福會展中心落下帷幕。作為全球家紡行業規模最大的展會，本屆法蘭克福家紡展吸引了來自65個國家和地區的3000多家展商參展。其中，中國展商有1040家，比去年增加近15%。多年來，中國家紡企業與歐洲客戶深化合作，助力行業繁榮和綠色發展。



掛毯、枕套、坐墊，這些常見的生活用品在展會上成為富有藝術氣息的作品。設計師還用紡織品邊角料重新縫合拼貼，制成精美的掛毯、枕套等物件掛在顯眼位置，以提醒家紡業更加重視資源的循環利用。



可持續發展是本屆展會的重要理念。會展中心3號館聚焦紡織品從纖維作物種植，到廢棄物再利用的全過程。記者走進“自然不平衡”專區，仿佛進入一個萬物共生的空間——手觸之物均為純天然原料，未經漂白的粗布線條分明，是當下備受市場推崇的天然面料。設計師約瑟夫·格里馬談起對“自然不平衡”主題的理解：“原色、自然紋理使每件作品都獨一無二，自然的不完美恰恰體現了紡織品的真實與本源。”



“再生設計”專區以“在我們之中”為主題，占地650平方米的中心展區為觀眾營造了一個沉浸式體驗空間：用可回收紗線和再生面料制成懸掛藝術品、沙發和座椅；利用人工智能視覺技術，將紡織品實物與虛擬世界融合，讓觀眾親身體驗科技為紡織品設計帶來的靈感。知名設計師帕特里夏·奧奇拉認為，在設計初期就要結合紡織材料的來源，著眼未來生活方式，並充分考慮每一個環節對環境的影響，才能實現家紡行業的可持續發展。



在“生態經濟”專區，參展商、買家可與綠色官方標識授權機構和環保認證機構對接，獲取環保面料生產廠家的詳細信息以及行業綠色發展最新信息。2024年法蘭克福家紡展首次設立“生態經濟”專區，並創建了世界紡織專家網絡，目前已吸引全球約50萬名參展商、設計師等參與。法蘭克福展覽集團董事會成員白德磊表示，法蘭克福家紡展為推動全球紡織業穩步增長和國際合作提供重要平台，促使從業者思考紡織業如何走上資源循環利用和可持續發展的道路。



本屆展會上，中國展團展出面積超1.8萬平方米，比去年增加約20%。有110家中國展商進入歐洲館和精品館，比去年翻一番。在16個細分場館中，中國展商覆蓋13個，體現了中國家紡行業門類之齊全、產業鏈之完備。