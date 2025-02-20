中歐應攜手合作　共促全球穩定發展

中歐有能力也有責任發揮引領作用，為全球發展貢獻更多智慧和力量（圖源：中國日報） 中評社北京2月20日電／據中國日報報導，近來，在貿易、烏克蘭危機等諸多問題上，特朗普政府“美國優先”的做法讓歐盟深感失望。在此背景下，一些西方觀察人士試圖將中國此時與歐盟的接觸解讀為“投機”之舉。



然而，外交活動一向需要精心籌備和長期規劃，而非臨時起意。以中共中央政治局委員、外交部長王毅2月17日訪問愛爾蘭為例，此次訪問早已安排妥當，絕非所謂的“投機”舉動。



王毅在都柏林與愛爾蘭總理馬丁會見時表示，中國和愛爾蘭都是多邊主義、自由貿易的堅定維護者。中方願同愛爾蘭一道，推動中愛互利互惠合作做大做強、走深走實，實現共同發展繁榮。



事實上，上周王毅在出席慕尼黑安全會議期間，與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯、德國總理朔爾茨以及捷克外長和法國外長會見時，也表達了相似立場。這充分表明，中國始終從戰略和長遠角度看待與歐盟的關係。



中歐擁有廣泛的共同利益，合作大於競爭，共識多於分歧。正如王毅在會見卡拉斯時所說，今年是中國歐盟建交50周年，雙方要以此為契機，總結雙方迄今成功發展經驗，錨定夥伴關係定位，堅持對話合作的主導面，把穩互利共贏的主基調，繼續做彼此尊重、相互信任、長期穩定的戰略夥伴。



中歐之間不存在根本利害衝突或地緣政治矛盾，雙方沒有理由不加強雙邊關係，以最符合共同利益的方式深化合作。中歐互為主要貿易夥伴和投資對象，2024年中歐貿易額為7858億美元，雙向投資存量達2600億美元。中方願同歐方共享發展機遇，推動共建“一帶一路”同歐盟“全球門戶”計劃對接，攜手促進高質量發展。



中國持續擴大高水平開放，為世界帶來更多發展機遇。中歐應充分認識到彼此經貿合作優勢互補、互利共贏的本質。在面對貿易摩擦時，如歐盟對中國電動汽車加征反補貼關稅，雙方應通過建設性對話妥善化解分歧，維護中歐經貿合作的穩定。