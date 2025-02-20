特朗普再度執政滿月對台動向淺析

中評社北京2月20日電／據香港商報報導，特朗普再次就任美國總統已近一個月，其對台動向引發國際社會關注。觀察其一個月來涉台言論、人事安排及經濟、軍事等方面的舉措，可以看出未來美國對台政策的一些端倪。



當下採取模糊迴避策略



特朗普剛上台，主要精力集中在更為緊迫的內政和更具戰略意義的國際事務上，無暇顧及整體與台當局交往問題。但從其近期對台的態度和零星發表的有關台灣言論中，仍可窺視到美國未來對台政策的某些傾向性。1月20日就職典禮，特朗普冷遇賴清德派出的台灣“祝賀團”，明令禁止該團人員到就職典禮現場觀禮，只能在第一資本體育館和國會山莊遊客中心觀看直播。1月24日通過新任國務卿魯比奧主動與中方通話，表態美方不支持“台灣獨立”。可見特朗普對台灣問題並非一成不變，而是具有一定的靈活性和務實性。對台海局勢，他並未像其前任那樣頻繁發表強硬言論，而是更多地採取一種模糊和迴避的策略。這種態度可能源於他對於中美關係的整體考量，以及對於台灣在中國內政中地位的認知。



AIT主席更迭預示對台有新考量



特朗普政府的人事變動，尤其是美國在台協會（AIT）主席的更迭，將成為觀察其對台布局的重要視窗。特朗普就任次日即解僱拜登任命的“美國在台協會”主席羅森伯格。此人在任期間與民進黨當局關係密切，曾多次竄台。這一人事變動值得注意，既是在清理拜登時代的官員，也可能預示著美國在台布局將有某種調整。新任主席的選任及後續政策取向，無疑將進一步揭示特朗普政府對台政策的真實意圖。此外，特朗普政府在其他領域的政策調整，如逼迫台電腦晶片和半導體產業回美、提高台積電產品關稅、要求提高軍費購買美國武器等，也將對台灣產生直接影響，反映出美國在處理與台灣相關事務時的複雜考量。