《僑益司法保護意見》：強化合作　維護僑益

中評社北京2月20日電／據人民日報海外版報導，優化涉僑審判工作機制、強化涉僑案件訴訟服務、做深涉僑糾紛源頭預防與前端化解……不久前，最高人民法院和中華全國歸國華僑聯合會聯合發布《關於加強新時代僑益司法保護工作的意見》（以下簡稱《僑益司法保護意見》）。這是最高人民法院、中國僑聯首次聯合印發僑益司法保護規範性文件。



自2018年開展涉僑糾紛多元化解試點工作以來，全國共有30個高級人民法院與當地僑聯結合本地實際聯合發文，搭建起法僑合作的制度框架，積累了豐富的僑益司法保護實踐經驗。自2020年底最高人民法院與中國僑聯建立“總對總”多元解紛機制以來，累計成功調解涉僑案件27萬餘件，調解成功率達87.3%，一系列舉措為廣大僑胞、歸僑僑眷提供了優質法律服務，有效減輕了訴累。《僑益司法保護意見》是在總結、吸收各地法僑合作實踐經驗及繼續發揮“總對總”工作機制效能的基礎上，進一步做深做實僑益司法保護工作的務實舉措，有利於依法有效維護歸僑僑眷合法權益和海外僑胞正當權益，一體推進僑益司法保護和法律服務。



歸僑養老服務、僑企權益維護、未成年人撫養……以文件發布為契機，最高人民法院選取了5件不同類型僑益司法保護參考案例。參考案例展現了人民法院與僑聯組織立足各自職能、通力合作，實質性化解涉僑糾紛的新成效。



此前，最高人民檢察院和中國僑聯聯合發布了《關於加強新時代涉僑檢察工作的意見》。相信隨著《僑益司法保護意見》的出台，最高人民法院、中國僑聯立足公正高效審理涉僑案件，促進涉僑糾紛多元化解，聯合開展專題調研、發布典型案例、聯合培訓等，共同抓好《僑益司法保護意見》的落實，將進一步推動形成新時代加強僑益司法保護工作合力，持續增強廣大僑胞的獲得感、幸福感、安全感。