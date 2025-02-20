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哥倫比亞首都發生炸彈爆炸襲擊致1死7傷
http://www.CRNTT.com   2025-02-20 14:28:12


　　中評社北京2月20日電／據新華社報導，哥倫比亞首都波哥大市長卡洛斯·費爾南多·加蘭19日說，波哥大市中心18日晚發生一起炸彈爆炸襲擊事件，造成1人死亡、7人受傷。

　　加蘭在社交媒體上發文說，18日22時左右，波哥大聖貝拉爾多街區發生炸彈爆炸襲擊事件。8名傷者被緊急送往醫院救治，其中1人傷重不治。警方正全力追查製造這起襲擊的嫌疑人。

　　截至目前，尚無組織或個人宣稱製造此次襲擊事件。

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