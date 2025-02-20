中評社北京2月20日電／據新華社報導，文明交流和互鑒已成為推動人類社會進步不可或缺的力量。《以文明交流互鑒推動人類文明發展進步》智庫報告18日在於日本東京舉行的中日媒體智庫人文交流對話會上發布後，引發中日兩國專家學者和各界人士熱議和共鳴。



報告由新華社國家高端智庫發布，用4個章節的歷史案例、詳實數據、豐富故事、生動細節，回顧了文明交流互鑒的歷史進程，剖析了人類文明發展面臨的現實困境，闡釋了深化文明交流互鑒的中國方案，強調要凝聚文明交流互鑒的全球力量。



在交流對話會發言和接受採訪過程中，許多嘉賓表示，面對全球共同的難題，各國必須加強文明交流互鑒，深化國際交流合作，構建公正合理的國際秩序，弘揚全人類共同價值。



日中協會會長野田毅說，人文交流對於發展日中兩國關係極為重要。在當前國際形勢下，雙方更應進一步加強人文交流，在開誠布公的交流中增進信任、化解矛盾，通過人與人之間的直接交流，促進相互理解，加深相互認知，推動雙邊關係克服困難、不斷前行。



日本東京廣播公司董事長佐佐木卓以自身擔任駐華記者的經歷為例表示，有關民間交流的新聞廣受日本受眾歡迎。對於中國近年來的巨大進步和變化，衹有多到中國走走看看，才能有“百聞不如一見”的切身體會。衹有不斷促進人文交流，才能推動雙方民眾增進相互間的認知和理解。



一些中日專家學者表示，報告提出了以文明交流互鑒推動人類文明發展進步的命題，彰顯了中國對全球福祉的積極影響。



日本無限合同會社首席經濟學家田代秀敏說，中國作為世界上最大的經濟體之一，通過與世界各國進行和平貿易，讓中國的發展惠及世界、促進和平，推動文明交流互鑒。當前，中國積極推動不同文明交流互鑒的行動，本身就是對人類文明發展進步的積極貢獻。