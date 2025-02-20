伊朗領導人表示擴大與鄰國關係是伊明確政策

中評社北京2月20日電／據新華社報導，伊朗最高領袖哈梅內伊、總統佩澤希齊揚19日在首都德黑蘭會見到訪的卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆時表示，擴大與鄰國關係是伊朗的明確政策。



據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，哈梅內伊在會見中表示，擴大與鄰國關係是伊朗的明確政策，希望伊朗和卡塔爾兩國在德黑蘭達成的協議能夠互惠互利，雙方能更好地履行彼此作為鄰國的責任。塔米姆表示，本地區現存的困難局勢要求地區內各國加強合作。



佩澤希齊揚當天在與塔米姆會晤後舉行的聯合新聞發布會上表示，加強和發展與地區和鄰國在經濟、政治、文化、軍事和安全領域關係是伊朗的重要政策。雙方在會晤中一致強調維護敘利亞的領土完整和國家主權，保證該國全體人民參與決定自己的命運。此外，雙方還強調伊斯蘭國家有必要採取更加一致的行動，以減輕加沙人民的痛苦，制止針對加沙人民的罪行。



塔米姆表示，雙方一致認為，解決目前衝突的最佳途徑是進行建設性對話。卡塔爾致力於為加沙停火協議的成功進行調解。卡塔爾將支持任何有助於達成公正和平衡的解決方案，支持保障各國權利及促進地區發展和繁榮的努力。他對伊方提出在共同利益和睦鄰友好基礎上與海灣合作委員會和伊斯蘭國家建立建設性關係表示歡迎。