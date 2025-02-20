中評社北京2月20日電／據新華社報導，哥倫比亞被遣返移民痛訴在美非人遭遇，“真是把我們當畜生一樣對待。後來我們實在沒法，互相幫忙在車上解決內急，場面很尷尬。”回憶起被美國遣返前遭關押的那段經歷，現年38歲的哥倫比亞人迪亞娜至今憤懣不已。



“當時，我們這些女性被銬在一輛大巴上（等待被遣返），一等就是一個多小時，不僅不讓上廁所，還把空調開到最大，凍得我們瑟瑟發抖。車里還有孩子，已經快要嘔吐，而美方執法人員對此無動於衷。”迪亞娜說，“實在憋不住，只能直接在車上解決”。



迪亞娜是搭乘1月29日哥倫比亞派出的軍機回國的。



“當我們看到哥倫比亞空軍人員時，心里才終於鬆了一口氣。”迪亞娜說。



迪亞娜告訴記者，她於1月18日被捕，被遣返前，大約60個女人被集中關押在美國邊境拘留設施一個房間里，一天提供三餐，“食物非常糟糕”。“早餐在早上六點，給我們卷餅，里面有雞蛋和香腸，但已經發酸了；午餐在下午兩點，又是一個卷餅，只是多了一點調料。晚餐在晚上十點，是一種三明治，里面夾著火雞肉，但那肉已經發臭、變綠、發酸了。”



現年40歲的丹尼爾比迪亞娜早一天被遣返回哥倫比亞。被戴上手銬腳鐐、夜間頻繁被喚醒接受檢查、與外界失去聯繫、遭受執法人員的言語羞辱、忍受稀少且難以下咽的餐食……他在哥倫比亞首都波哥大向記者回憶起在“冰櫃”（指美國邊境拘留設施）近10天的噩夢經歷。“我親眼看到，不少帶著孩子和父母的人也被遣返。很多孩子不理解為什麼他們的父母戴著手銬，問爸爸媽媽是不是犯罪了。”



與丹尼爾同一天被遣返的23歲單親媽媽格雷妮感嘆道：“能平安回來還是很慶幸。”



記者從哥倫比亞移民局得到的數據顯示，截至2月14日，今年共有867名哥倫比亞公民被美國驅逐出境，其中大部分是在特朗普政府上台後被驅逐的。