外籍人士“中國游”的風吹進了鄉村

中評社北京2月20日電／據人民日報海外版報導，前一天還穿梭在中國城市的高樓大廈、霓虹光影間，後一天便沉浸在中國鄉村的綠水青山、田園風光里——這正成為越來越多外國遊客來華旅行的“新節奏”。



隨著“中國游”在全球社交平台的熱度不斷攀升，中國免簽效應持續顯現，外國遊客來華旅行的腳步不斷深入，許多中國鄉村迎來“洋面孔”。“中國游”的風吹進了中國廣袤的鄉村大地。



打開窗口——感受鄉土中國的煙火氣和現代感



面對廣闊的田野，在村口咖啡店喝一杯濃鬱的咖啡；劃著皮劃艇，穿行在碧水蕩漾的村間河道中；在村里的家宴中心，用加熱的烙鐵在葫蘆上熨烙出孫悟空等圖案，體驗葫蘆烙畫這一非物質文化遺產的趣味；在青年藝術空間，和當地年輕的村民合奏一曲動感的歌曲……在浙江鄉村暢游的一天，讓西班牙遊客安東尼用新學的中國網絡熱詞感嘆道：“我被中國的鄉村生活狠狠‘拿捏’了！我已經很久沒有這麼開心、自由。”



“隨著中國擴大免簽國家範圍，並將停留期限延長至30天，像我這樣已經去過不少中國大城市的外國遊客，想找機會體驗一下中國慢節奏的鄉村生活。”安東尼說，前不久，他來了一趟“說走就走”的“村游”。從上海出發，高鐵只需30分鐘，就抵達了嘉興。安東尼選擇的目的地便是位於嘉興南湖的三星村。



近來，像安東尼這樣走進中國鄉村的外國遊客越來越多。途家民宿數據顯示，今年春節假期，51個中國鄉鎮首次迎來外國遊客訂單，外籍人士預訂民宿數量同比增長3.7倍。在重慶巴南采茶制茶、在山東萊州敲鑼鼓趕大集、在廣西瑤族村寨感受少數民族風情……外國遊客搭乘便捷的交通工具，懷揣探索中國的好奇，實現從城市到鄉村的絲滑“轉場”，親身感受鄉土中國的煙火氣和現代感，也由此打開領略中國千姿百態的更多窗口。