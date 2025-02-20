非盟的思考與峰會的聲音

中評社北京2月20日電／據新華社報導，第38屆非洲聯盟（非盟）峰會於2月15日至16日在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的非盟總部舉行。作為發展中國家最集中的大陸、全球南方的重要力量，非洲國家在本次峰會上除發出傳統的關於團結、一體化建設等聲音外，更傳遞出關於獨立自強、糾正歷史不公等屬於非洲的時代思考。



“通過賠償為非洲人和非洲人後裔伸張正義”，本屆非盟峰會設立這一主題意味深長。聯合國秘書長古特雷斯在峰會開幕式上表示，非洲人在歷史上遭遇了殖民主義、奴隸制、種族隔離和歧視等不公，本次峰會重點討論如何糾正歷史不公，這對非洲大陸和非洲人的發展至關重要。



第二次世界大戰結束後，非洲等第三世界國家相繼實現獨立和發展，但西方殖民主義帶來的深重苦難遠未消除。聯合國非洲經濟委員會執行秘書克拉韋爾·加泰特說，跨大西洋奴隸貿易和殖民主義剝奪了非洲人民的資源和尊嚴，並導致全球金融體系、貿易結構和治理機制中持續存在不平等現象。



聯合國環境規劃署數據顯示，非洲大陸擁有世界30%的礦產儲量。然而，據聯合國數據，非洲占全球貿易不到3%，占全球製造業產出1.9%，仍處於全球價值鏈底端。幾個世紀以來，非洲的財富推動了西方國家的繁榮，而非洲人民卻依然身處貧困。對此，加泰特說，真正的賠償，意味著非洲的資源必須首先為非洲服務，在非洲國家建立加工廠，延長產業鏈。



埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴大學教授、曾任非盟經濟顧問的科斯坦蒂諾斯·貝爾胡特斯法指出，非盟要求西方殖民者賠償的做法是“勇敢和值得讚揚的”，這顯示出非洲各國在國際舞台上的團結。



峰會期間，與會各國領導人圍繞非洲大陸自由貿易區、非洲公民免簽在非洲大陸內自由活動、建立非洲信用評級機構等話題展開討論，非洲人以非洲方法解決非洲問題的決心愈加堅定。