中國減貧的成功實踐帶來希望之光

中評社北京2月20日電／據人民日報報導，一國的成功可成為其他國家的希望之光，為建設更加公平和繁榮的世界注入動力。中國減貧成就為正在努力消除貧困的發展中國家帶來信心。



貧困是國際社會面臨的共同挑戰，一國的成功減貧實踐能為其他國家帶來可資借鑒的經驗。



我曾參觀過不少成功擺脫貧困的中國鄉村，如貴州省六盤水市妥樂村、黔南布依族苗族自治州烏江村、遵義市花茂村、貴陽市青岩鎮等。這些曾因基礎設施落後和資源有限而苦苦掙扎的村莊，通過脫貧攻堅擁有了現代化的基礎設施、完善的教育體系等，當地民眾的生計明顯改善。



在妥樂村的參觀尤其令人難忘。這個村莊被稱為“世界古銀杏之鄉”，保存良好的古銀杏群落為妥樂村發展旅遊業提供了得天獨厚的條件。同時，銀杏種植為當地發展中藥材產業奠定了基礎。妥樂村先後建成銀杏粉、銀杏茶等特色產品加工基地。農民通過參加培訓提升了技能，特色產品通過電商平台擴大了市場，當地成功實現經濟轉型。中國在推動農村地區發展時注重將傳統產業與現代科技結合，展現了創新精神。



中國重視在欠發達地區建設道路、學校、醫院等基礎設施，為當地可持續發展奠定基礎。這種綜合考慮經濟、社會、環境等因素的整體發展理念為泰國提供了重要借鑒。中國踐行精準扶貧理念，通過深入調研確定每個貧困家庭的具體需求並提供相應支持。事實證明，這一做法非常有效。