2025年2月11日，特斯拉上海儲能超級工廠在上海自貿區臨港新片區正式投產。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月20日電／據新華社報導，題：更大力度！中國穩外資20條發布



有序擴大自主開放、提高投資促進水平、增強開放平台效能、加大服務保障力度，《2025年穩外資行動方案》2月19日對外發布，從4方面提出了20條措施。



當前，外部環境不確定性增多，我國吸引外資面臨多重困難和挑戰，行動方案以務實舉措釋放出進一步擴大開放、加大力度吸引外資的明確信號。



一系列舉措在外資准入限制上做“減法”。方案提出，適時進一步擴大電信、醫療領域開放試點；研究制定有序擴大教育、文化領域自主開放實施方案，適時對外公布並穩步實施；便利創新藥加快上市，優化藥品帶量採購；抓好《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》落實……行動方案在外商關切領域明確了“任務書”。



在營商環境上做“加法”。方案提出，持續優化營商環境，切實把外資企業的國民待遇落實到位。研究制定鼓勵外資企業境內再投資政策措施，促進外資企業在華所獲利潤更多用於再投資。允許外商投資性公司使用境內貸款開展股權投資，為跨國公司在華投資設立總部型機構提供便利。優化外資併購規則和併購交易程序，完善併購管理範圍，降低跨境換股門檻等。



“高質量”是行動方案的關鍵詞。一系列舉措著力在利用外資上穩存量、促增量、提質量。方案明確，修訂擴大鼓勵外商投資產業目錄，優化外商投資結構，促進外資服務我國製造業高質量發展，引導外資投向現代服務業，支持外資更多投向中西部和東北地區。



引資結構不斷優化是當前我國吸引外資的重要特徵。2025年1月，我國高技術製造業實際使用外資占全國實際使用外資的12.5%，較2024年全年提高0.8個百分點。醫藥製造業、科技成果轉化服務實際使用外資分別增長68.4%和23.9%。



方案還提出，鼓勵外商投資養殖、飼養設備生產、飼料獸藥生產等畜牧業相關領域並享受國民待遇。支持外資企業參與我國新型工業化進程，重點引進高技術領域外商投資，為外資企業提供更多市場機會和合作空間。鼓勵養老服務、文化和旅遊、體育、醫療、職業教育、金融等服務業領域吸引利用外資，滿足多層次服務消費需求。