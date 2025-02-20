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卡塔爾埃米爾訪問伊朗 將討論雙邊關係
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2025-02-20 14:30:15
卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆訪問伊朗（圖源：央視新聞）
中評社北京2月20日電／據央視新聞報導，當地時間19日，卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆訪問伊朗，並將與伊朗總統佩澤希齊揚舉行會晤。據瞭解，雙方將就雙邊關係、地區局勢等問題進行磋商。
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