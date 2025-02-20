檢察機關這樣解決“急難愁盼”

中評社北京2月20日電／據新華社報導，最高人民檢察院2月20日舉行新聞發布會介紹，過去一年，全國檢察機關開展“檢護民生”專項行動，緊盯民生領域事關人民群眾切身利益、侵害人民群眾合法權益、嚴重損害社會公益的突出問題，綜合運用各項檢察職能，切實解決群眾“急難愁盼”。



為防範化解房地產、金融領域風險，2024年，最高檢印發涉房地產糾紛民事檢察監督典型案例，指導各級檢察機關辦理涉房地產糾紛民事檢察監督案件1萬餘件，提出監督意見900餘件；2024年1月至11月，全國檢察機關依法嚴厲打擊金融違法犯罪，起訴金融詐騙、破壞金融管理秩序犯罪1.1萬餘件2.2萬餘人。



全國檢察機關保持打擊環境違法犯罪高壓態勢，2024年1月至11月，對破壞環境資源犯罪依法批准逮捕4800餘件8200餘人，提起公訴1.7萬餘件3.2萬人。



2024年，全國檢察機關依法嚴厲打擊生產銷售偽劣商品犯罪、危害食品安全犯罪、危害藥品安全犯罪，三類犯罪共提起公訴1.8萬餘件3.6萬餘人。2024年1月至11月，全國檢察機關辦理食品藥品安全領域公益訴訟案件2.3萬餘件，提出檢察建議1.3萬餘件，提起訴訟2100餘件。



社保、醫保基金是人民群眾的“養老錢”“保命錢”。2024年1月至11月，全國檢察機關依法從嚴從快起訴醫保詐騙犯罪2500餘件4600餘人；辦理社保、醫保等涉保險領域民事生效裁判監督案件600餘件，提出監督意見100餘件。最高檢會同最高法、公安部聯合印發關於辦理醫保騙保刑事案件若干問題的指導意見，積極參與醫保基金違法違規問題專項整治工作。



在勞動者權益保障方面，2024年，全國檢察機關對情節惡劣、後果嚴重，經責令支付仍拒不支付勞動報酬的犯罪嫌疑人依法批准逮捕600餘件600餘人；監督公安機關立案拒不支付勞動報酬犯罪案件100餘件100餘人；檢察環節共追討欠薪2億餘元。2024年1月至11月，檢察機關共受理民事支持起訴案件7.9萬餘件，審查後支持起訴5.8萬餘件，其中支持農民工起訴3.8萬餘件，幫助農民工追索勞動報酬10億餘元。