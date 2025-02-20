廖書蘭：書聲蘭語　與張平沼簡漢生喝咖啡

張平沼與簡漢生聊天的內容都是一段段的現代史。作者供圖 中評社北京2月20日電／文匯報20日發表作家廖書蘭文章：【書聲蘭語】與張平沼 簡漢生喝咖啡。以下為文章內容。



向來喜歡與人生經驗豐富的朋友聊天，因為從愜意的談天說地中，不僅了解現代社會歷史變遷，並可獲悉他們的成功秘笈。



春節前返台，與簡漢生理事長一起拜訪張平沼總裁。照例張總裁熱情招待我們喝東方美人茶和麝香貓咖啡，在座的還有林守仁先生。



我們從張總裁的祖籍福建漳州府說起，1990年當他與福建省長王兆國會面時，得知祖籍在清代乾隆前稱漳州金浦縣，之後改為漳州漳浦縣，有族人在乾隆時期移民到台灣高雄前鎮，這就是張平沼的祖先。王兆國問：“是否還有親戚在？”張平沼答︰“無親可探，有根可尋。”他適時提出一個樹有根、水有源的血脈相連的倫理依據。



張氏家族落籍高雄前鎮，開枝散葉，興建張氏祠堂，從此落地生根；與他們同時移民到高雄前鎮的，還有朱氏家族，朱氏家族比張氏家族經濟富裕；張平沼說︰“中學時曾經到過朱家大宅，他們的院子很大，石板砌成的地，中間有噴水池，客廳擺列成行的翻譯書籍，這令他羨慕不已。他曾經為了買《梵穀傳》上下兩冊，導致不夠錢，沒辦法坐公車，只好用雙腳走路回家。”自此以後張平沼常去朱家借書，即席坐在院中樹下閱讀多種書籍。



張平沼話鋒一轉，說到國民黨從大陸帶了3件寶物到台灣：人才、錢財、故宮文物；提到故宮文物，簡漢生說︰“故宮文物能順利到台灣，要感謝杭立武先生，是他負責押送古文物到台灣，一個都沒少、一個都沒破損。”



簡漢生從杭立武談到《富春山居圖》是元代畫家黃公望晚年（80歲以後）於1347年到1350年代之間的作品，以浙江富春江為背景所畫的山水畫長卷，橫軸總長690公分，2011年分別由大陸浙江省博物館收藏的三分之一圖和台北故宮博物院收藏的三分之二圖，兩部分山水合璧，第一次在台北故宮博物院合體展出，是兩岸文化藝術交流的一大盛事，傳為一時佳話。



簡漢生說，此事早在數年之前，即當時浙江省台辦主任，後任浙江省文化廳廳長楊建新向簡漢生數度提及並請託，希望共同推動玉成合展。簡漢生謙虛地說︰“我也算是為兩岸和平發展略盡了綿薄之力。”



方文山先生在展覽現場以現代詞作《山水合璧》一文記其盛，簡漢生將其原文略改寫成《富春滄桑》詩一首：



落筆從容起山巒，

百轉峰迴卻委婉；

富春結廬隱山嵐，

炊煙竟也悵闌珊；

六百年來分合事，

江山多嬌運多舛；

畫猶如此人何堪，

滄桑歷盡歸泰然。



那次展出，對於懷有民族情、家國愛的中國人來說，是一件令人激動的事。