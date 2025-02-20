特朗普指責烏克蘭總統“玩弄”美國

中評社北京2月20日電／據新華社報導，美國總統特朗普19日在社交媒體上發文指責烏克蘭總統澤連斯基，警告後者“最好快點行動，否則他的國家將不復存在”。



特朗普當天在自創社交媒體平台“真實社交”上寫道，“澤連斯基說服美國花費3500億美元，捲入一場無法獲勝、本就沒必要開始的戰爭”“美國比歐洲多花了2000億美元，歐洲的錢是有保障的，而美國卻什麼也得不到”“這場戰爭對歐洲比對我們重要得多——我們之間有一片巨大、美麗的大洋分隔”。



針對澤連斯基此前稱烏方僅從美方收到750多億美元而非數千億美元援助，特朗普寫道，“澤連斯基承認，我們給他的錢有一半‘不見了’”“澤連斯基可能想繼續‘撈錢’”。



特朗普在文中多次指責澤連斯基，稱其是“一個不舉行選舉的獨裁者”“在烏克蘭民意調查中支持率很低”“唯一擅長的就是‘像拉小提琴一樣’把（美方）玩弄於股掌之上”。



18日，特朗普在佛羅里達州海湖莊園舉行的記者會上稱，烏克蘭“本應該在（衝突持續的）三年期間結束它，本不應該（讓衝突）開始，本可以達成（和平）協議……但他們（烏克蘭）選擇不這麼做”。



18日早些時候，美俄代表團在沙特阿拉伯首都利雅得舉行會談，就恢復雙方外交使團正常運作和盡快結束俄烏衝突等達成共識。



澤連斯基隨後在土耳其首都安卡拉宣布取消19日訪問沙特的計劃，將相關行程推遲至3月10日，並表示“談判不應該在我們背後進行”。



澤連斯基19日又表示，特朗普“不幸地生活在（俄方製造的）虛假信息空間裡”，並認為特朗普正幫助俄羅斯“打破孤立”。