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摩洛哥搗毀與“伊斯蘭國”有關的恐怖組織
http://www.CRNTT.com   2025-02-20 14:29:39


　　中評社北京2月20日電／據央視新聞報導，當地時間19日，摩洛哥警方發布聲明稱，摩反恐部門日前成功搗毀一個與極端組織“伊斯蘭國”有關聯的恐怖組織。

　　聲明表示，摩安全部隊在卡薩布蘭卡、非斯、丹吉爾等多地同步展開行動，行動中逮捕了12名年齡在18歲至40歲之間的嫌疑人，並繳獲多個武器和簡易爆炸裝置。

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