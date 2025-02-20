摩洛哥搗毀與“伊斯蘭國”有關的恐怖組織

中評社北京2月20日電／據央視新聞報導，當地時間19日，摩洛哥警方發布聲明稱，摩反恐部門日前成功搗毀一個與極端組織“伊斯蘭國”有關聯的恐怖組織。



聲明表示，摩安全部隊在卡薩布蘭卡、非斯、丹吉爾等多地同步展開行動，行動中逮捕了12名年齡在18歲至40歲之間的嫌疑人，並繳獲多個武器和簡易爆炸裝置。