漠河：又冷又偏的中國最北小城何以人聲鼎沸

中評社北京2月20日電／據新華社報導，“人道漠北多酷寒， 朔風凜冽雪連天。”曾幾何時，每每提起黑龍江省大興安嶺地區漠河市，人們腦海中浮現的衹有偏遠、寒冷和貧瘠。



經過開發建設、全面停伐和生態修復，近年來漠河錨定文旅產業和“雙寒”產業，在林海雪原間開辟了轉型發展的新路，將“冷資源”轉化為“熱經濟”。



從籍籍無名的邊陲小城到人聲鼎沸的旅遊勝地，漠河如何從中國最北角的偏遠小城躍居全國冰雪旅遊十強縣？



從“因北而貧”到“因北而興”



地處北緯53度、最低氣溫零下53攝氏度，“極北”和“極寒”這兩個標簽一度成為漠河發展的阻礙。



“我們這兒一整年平均氣溫都在零攝氏度以下，早些年生活環境確實不好，常常靠吃凍菜填飽肚子，幹活時凍傷更是家常便飯。”漠河市長貴山特產品店老板張文玲感慨，從前因為天氣太冷，莊稼收成不好，他們只能靠伐木勉強維持溫飽。



2014年全面停止天然林商業性采伐後，漠河開啟轉型發展之路。“最北堅果店”“最北餃子館”“最北照相館”……各種以“北”命名的商鋪如雨後春笋般接連湧現，不少市民成為老板、導游和攝影師。



“這些藍莓幹都是用我們當地野生藍莓做的，綠色又好吃，放心買。”溫暖、明亮的特產品店內，張文玲一邊給顧客介紹產品，一邊告訴記者，近些年市裡大力發展文旅產業，遊客越來越多，從前吃不了只能剩下的野生藍莓和偃鬆仁等漿堅果，如今成了外地遊客眼裡的“稀罕物”，供不應求。“不止我家店生意好，各行各業買賣都好做了。現在下班回樓房，日子過得別提多舒坦。”



尋找界碑，和“中國最北點”石碑合影，給親友寄出來自“最北”的問候……獨屬於漠河的“找北游”和“北滋味”，吸引各地遊客紛至沓來。