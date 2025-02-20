中評社北京2月20日電／據人民網報導，剛剛過去的2025年春節假期，“浙”里年味有多濃？兩個詞可以形容：熱鬧，紅火。



賞燈會、逛廟會、打年糕……從街頭到巷尾，浙江旅遊市場豐富產品供給，49家省級以上夜間文化和旅遊消費集聚區累計到訪人數1622.3萬人次。人氣升騰，熱鬧非凡。



點亮中國燈、趕個年味集、年畫進萬家……各類傳統文化活動大放異彩，吸引萬千遊客。1月28日至2月4日，浙江省全域旅遊綜合收入519億元。收入增加，紅紅火火。



熱鬧與紅火的背後，彰顯了之江大地發展的充沛活力與向好勢頭。從開年看全年，浙江這個經濟大省打好了文旅消費的“第一槍”，也預示著全年更好的發展勢頭。



何以預見好勢頭？從浙江省2025年《政府工作報告》中能得出答案。“生產總值增長5.5%左右”“城鎮調查失業率控制在5%以內”“居民消費價格漲幅2%左右”……對浙江來說，2025年是高質量發展建設共同富裕示範區的關鍵之年。確定主要預期目標，不僅給人發展信心，也釋放出抓重點、加油幹的十足勁頭。



浙江是特色鮮明的經濟大省，改革、創新、開放也是浙江高質量發展的底色。如今，“奮力譜寫中國式現代化浙江新篇章”中，一個重要方面就是高質量發展建設共同富裕示範區。浙江必須以勇闖新路的擔當、勇爭一流的作為、創新創造的實踐，扛起責任、取得成效。



挑起大梁，在推動共同富裕上更進一步，有條件有基礎。



過去一年，浙江幹得怎麼樣？堅持“國家所需”與“浙江所能”相銜接，216個“兩重”項目全部開工建設；734個製造業重大項目完成投資2831億元、投資完成率119.7%，製造業投資增長3.3%；數字經濟核心產業增加值增長8%左右，規上工業企業數字化改造實現全覆蓋；貨物貿易出口達3.9萬億元、增長9.5%，服務貿易、數字貿易分別增長24.5%、14.5%……這些跳動的數字、增長的曲線，彰顯了發展活力，也為謀劃未來夯實了基礎。信心從哪里來？源自一點一滴幹出來、拼出來的實績，源自持續向新向好的勢頭。