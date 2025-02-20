遼寧加速優質醫療資源擴容和均衡布局

中評社北京2月20日電／據人民網報導，從2025年遼寧省衛生健康工作會議上獲悉，今年遼寧將進一步加強醫療衛生服務體系建設，加速優質醫療資源擴容和均衡布局，以基層為重點，持之以恒地抓好衛生與健康基礎建設，推動資源向基層、預防和中醫傾斜，健全人口發展支撐和服務體系。



過去一年，遼寧著力強基礎、建高地，深入開展衛生健康“強基行動”，打造國家區域醫療中心服務新高地，優質醫療資源持續擴容，基層醫療衛生服務能力和質效持續提升。46個縣區全面推開緊密型縣域醫共體建設，16個縣區達到國家“緊密型”標準；國家腫瘤、兒童區域醫療中心建設進展順利，遴選確定8個省級綜合類區域醫療中心，126個國家、省、市、縣四級臨床重點專科。



會上提出，今年遼寧將聚焦改革創新、建強體系、強基固本、重點人群等十方面重點任務發力。為讓基層群眾更有“醫”靠，遼寧將積極謀劃推進醫療衛生強基工程，全力推動緊密型縣域醫共體建設，力爭全省90%以上符合條件的縣區基本建成緊密型縣域醫共體；啟動實施村衛生室建設提升工程，今年要推動3500所村衛生室從設施設備配備、基本醫療服務能力等方面達到國家良好標準；加強基層醫療衛生隊伍建設，進一步提升基層醫療衛生服務水平。



為滿足人民群眾對高水平醫療服務的需求，遼寧將進一步加強醫學高地建設，全力爭創國家醫學中心建設項目和國家精神疾病醫學中心，推動國家腫瘤、兒童區域醫療中心全面投入使用。加快推動城市優質醫療資源向縣級醫院延伸，推動所有三級公立醫院開展巡回醫療。



此外，遼寧還將加快完善生育政策支持體系，增加普惠托育服務供給，年底每個縣（市、區）至少舉辦一所普惠托育機構；夯實老年健康和醫養結合服務供給，實現每個地級市設置一家二級及以上老年醫院，65%的二級及以上綜合性醫院設立老年醫學科，不斷增進群眾健康福祉，以衛生健康事業和人口高質量發展。