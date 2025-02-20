新一期貸款市場報價利率未作調整

中評社北京2月20日電／據新華社報導，2025年第二期貸款市場報價利率（LPR）2月20日出爐，1年期和5年期以上LPR均未調整。



當日，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，1年期LPR為3.1%，5年期以上LPR為3.6%。



LPR是貸款利率定價的主要參考基準，每月定期發布。在LPR的帶動下，貸款利率穩步下行。最新數據顯示，1月新發放企業貸款（本外幣）加權平均利率約3.4%，比上年同期低約40個基點；新發放個人住房貸款（本外幣）加權平均利率約3.1%，比上年同期低約80個基點。