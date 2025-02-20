“天關”衛星發現罕見的X射線雙星系統

“天關”衛星藝術想象圖。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月20日電／據新華社報導，記者2月19日從中國科學院國家天文台獲悉，我國“天關”衛星發現一個位於“小麥哲倫雲”星系內的雙星系統EP J0052，並全程追蹤到EP J0052從X射線突然爆發到逐漸消退的全過程，為探索大質量恒星的相互作用與演化提供了數據支撐。



以“天關”衛星的觀測數據為主導，歐洲航天局科研團隊對EP J0052開展了科學研究，相關成果論文已在國際學術期刊《天體物理學雜誌快報》發表。



2024年5月27日，“天關”衛星捕捉到來自EP J0052的短暫且高能量的X射線輻射事件，並獲取了爆發全過程的X射線信息。此後，美國、歐洲的天文望遠鏡對EP J0052開展了後隨觀測。



此項研究中，科研團隊通過分析不同波長範圍內的X射線變化，以及爆發物質中存在的氮、氧、氖等元素，發現EP J0052包含一顆質量超過太陽10倍的熾熱大恒星，和一顆質量與太陽相當的致密白矮星，此類雙星系統非常罕見。



科研人員認為，EP J0052最初是由兩顆質量較大的恒星組成，其質量分別約為太陽的6倍和8倍。質量更大的恒星更早耗盡了核燃料並開始膨脹，並向伴星拋射物質。經過長期演化，伴星的質量增長至太陽的10多倍，而原本質量更大的恒星則坍縮為一顆質量略超太陽的白矮星。



歐洲航天局科研人員介紹，這是兩顆恒星之間複雜物質交換的結果，這項研究揭示了恒星演化中一個極為罕見的階段。“天關”衛星能夠捕捉到稍縱即逝的爆發現象，並檢驗我們對大質量恒星演化的理解。



據介紹，“天關”衛星於2024年1月發射升空，通過探測宇宙中的X射線暫現源和爆發天體，探索更多宇宙奧秘。



“通過數據共享和協同觀測，‘天關’衛星為全球天文學研究提供了重要的X射線數據支持，有力推動了高能時域天文學的觀測與研究發展。”“天關”衛星首席科學家、中國科學院國家天文台研究員袁為民說。