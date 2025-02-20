“低空經濟”發展一年間

中評社北京2月20日電／據新華社報導，打個“飛的”到機場、乘坐“空中出租車”跨長江、在長城邊喝一杯無人機送來的咖啡……低空經濟不斷上“新”，逐漸走進人們生活。



2024年，“低空經濟”寫入政府工作報告，凸顯其在國家經濟發展中的重要地位。一年來，政策端、產業端同頻共振，全國多地積極行動，發展低空經濟的新賽道日漸開闊。



有機構預測，2025年我國低空經濟整體市場規模將達到8591.7億元。千米之下，正機遇無限。



低空“起飛”，城市競速迎“風”而上



1月27日，來自安徽的吳女士帶著孩子，在上海浦東的星野直升機飛行基地，搭乘直升機，將上海迪士尼樂園的絢爛煙花盡收眼底。酷炫的體驗讓吳女士直呼：“太激動了，從沒有過這樣的視角！”



這是低空經濟火熱發展的一個縮影。



去年至今，“低空經濟”快速走進大眾視野。從中央到地方，支持政策密集出台：



黨的二十屆三中全會對發展低空經濟提出了明確要求；工業和信息化部等四部門印發《通用航空裝備創新應用實施方案（2024—2030年）》，建設現代化通用航空先進製造業集群；中國民航局、國家發展改革委等多個部門分別在機場建設、城市數字化等領域推出相關舉措。



多地爭相布局，加快探索天空的“邊界”：