青海建設綠色算力項目助力“電算”融合發展

中評社北京2月20日電／據新華社報導，中國移動（西寧）綠電智算融合示範基地項目19日在青海省西寧市南川工業園區開工建設。這個項目是青海貫徹國家“雙碳”目標和“東數西算”工程的重點項目，聚焦綠電賦能新興產業，推動清潔能源與算力產業實現融合創新發展。



中國移動（西寧）綠電智算融合示範基地項目（一期）建設規模達3.2萬平方米，預計算力規模達3000P左右，投資額約7億元，占地51畝，規劃涵蓋10000架標準機架建設需求。項目建成投運後，將作為中國移動與高校“電算”融合產學研用的孵化基地，服務中小企業數字化轉型發展。



項目採用先進的綠色節能技術，為國產化算力、模型應用提供服務。同時，項目將作為西寧數字經濟發展的智能基礎設施以及輸出AI基礎服務能力的載體，開拓數字政府、智能工業、智慧園區等智能化應用場景，為政府、科研機構、企業等提供普惠算力服務，助推區域傳統產業實現智能化創新發展。



青海省是我國重要的清潔能源產業基地。數據顯示，截至2024年底，青海省清潔能源裝機規模超6000萬千瓦，占電力裝機的比重超過90%，清潔能源占比居全國前列。近年來，青海持續加大綠色算力招商引資力度，以“高原綠電＋智能算力”創新模式，加快綠色算力基地建設，培育壯大綠色算力產業。