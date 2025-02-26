兩會專訪：蔡睿談深化兩岸交流融合

全國政協委員、遼寧省科技廳廳長、台盟遼寧省委會主委蔡睿在兩會前夕接受中評社記者專訪，圖為蔡睿在2024年全國兩會“委員通道”上接受採訪（中評社 海涵攝） 中評社北京2月26日電（記者 海涵）全國政協委員、遼寧省科技廳廳長、台盟遼寧省委會主委蔡睿在兩會前夕接受中評社記者專訪，就兩岸科技領域交流、兩岸青年融合發展、履職中的兩岸故事、對新一年兩岸關係期待等議題分享觀點。



蔡睿長期深耕在科技領域，談及兩岸應如何更好推進科技交流與合作，他表示，最近一段時間以來，DeepSeek引爆了人工智能大模型行業，DeepSeek的技術路線將持續降低AI模型的成本，AI應用門檻有望降低，加速大模型在各行各業落地應用，從而推動總體算力資源消耗量增長，雲服務廠商規模效應進一步增強，最終吸引更多企業上雲。在此鏈條中，大陸雲服務廠商將成為放大降本效應的推動者，最終形成“AI模型－雲計算”共生增長的產業格局。在全球主要國家對於前沿人工智能領域的戰略布局呈現出各自不同的鮮明特色背景下，兩岸應依托同源的中文語料庫和知識圖譜構建優勢，大陸發揮14億人口市場孕育的超級應用場景和算力基建優勢，與台灣半導體產業鏈形成互補性技術聯盟，在人工智能國際治理體系構建中攜手面對潛在風險，管控分歧，共同應對國際人工智能治理的挑戰與風險，形成具有中華文明特色的智能治理範式。



談及兩岸青年融合發展，蔡睿特別強調了高校和科研院所在其中的重要作用。他表示，青年始終是推動兩岸關係和平發展的生力軍。面對當前兩岸關係的複雜形勢，高校和科研院所更應主動承擔推動教育、科技、人才、文化等融合紐帶作用，尤其要重視學生、青年人才等交流交往，實現深度融合的“破圈”“破冰”。例如今年大陸春節檔電影《哪吒之魔童鬧海》口碑票房雙高，引起台灣青年熱議和共鳴。這種文化共鳴不僅是中華文明源遠流長、生生不息的生動體現，更是兩岸同胞血脈相連、精神相通的重要紐帶，為兩岸青年的融合交流提供了新的契機。蔡睿認為，應該在兩岸人民，尤其是兩岸青年中展示中華文明的時代性，進一步夯實兩岸文化同根同源的精神標識和文化精髓，把中華傳統文化與兩岸現代元素有機融合起來，讓高校青年用各自的自媒體向兩岸人民更好地講述對岸的真實故事，促進兩岸人民的深度融合。

