2024年中國考古新發現亮點掃描

景德鎮禦窑廠出土的瓷鳳首執壺（圖片來源：中國社會科學院考古研究所） 中評社北京2月20日電／據光明日報報導，2月19日，2024年中國考古新發現在京揭曉。吉林和龍市大洞舊石器時代遺址、浙江仙居縣下湯新石器時代遺址、甘肅臨洮縣寺窪遺址馬家窑文化聚落、陝西寶雞市周原遺址、安徽淮南市武王墩戰國晚期一號墓、江西景德鎮市元明清制瓷業遺址群等六個項目入選。



由中國社會科學院主辦、中國社會科學院考古研究所（中國歷史研究院考古研究所）承辦的“中國考古新發現”，被業內稱為“六大”，每年評選出6個當年具有重大價值的考古項目。本次入選的“六大”，共同為我們打撈起一段段沉睡在歷史深處的文明記憶。



吉林和龍市大洞舊石器時代遺址：長白山遠古人類之家



和龍大洞遺址位於吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市崇善鎮大洞村，分布範圍超過4平方公里，核心區面積約50萬平方米，是目前東北亞地區規模最大的舊石器時代晚期曠野遺址。



距今5萬至3萬年前，這裡的古人主要使用黑曜岩礫石製作石器，是世界範圍內最早開發利用黑曜岩原料的遺址之一。黑曜岩又被稱為火山玻璃，較脆，易於剝片，是製作石製品的優質原料，但我國史前以黑曜岩為主體原料製作石器的遺址並不多。