巴西里約新春演出唱響《我愛你，中國》

中評社北京2月20日電／據新華社報導，巴西里約熱內盧科帕卡巴納要塞樂團2025年新春演出活動19日晚在里約市立劇院舉行。巴西女高音歌唱家瑪麗利婭·瓦加斯獻上中國歌曲《我愛你，中國》，與觀眾共慶蛇年春節。



演唱過後，現場觀眾的掌聲和歡呼聲響徹劇院。瑪麗利婭還演唱了中國歌曲《我的祖國》。瑪麗利婭對記者說，春節是中國重要的傳統節日，能在這裡演唱中國歌曲、歡慶春節感到非常開心。



樂團負責人馬西婭·梅爾希奧表示：“音樂能跨越國界、講述故事、架起橋梁，樂團很榮幸能夠將中國春節這一悠久傳統節日帶給里約觀眾。”



巴西－中國友好協會會長恩裡克·達諾布雷加特意帶著母親觀看演出，他對記者說，此次演出不僅僅是一場藝術演出，更詮釋了兩國友誼和相互尊重，展示了文化如何架起兩國人民交流的橋梁。



演出還包括其他巴西觀眾喜聞樂見的歌曲演唱，桑巴舞、舞龍、舞獅表演等。中國駐里約熱內盧總領事田敏說，春節被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄，為這一歷史悠久的傳統佳節增添了新的活力和意義。春節也越來越成為巴西文化中一抹亮色。



本次演出由中國駐里約熱內盧總領事館和里約科帕卡巴納要塞樂團共同主辦，由中國海油巴西公司贊助支持。