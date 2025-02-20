修身養性中國游火遍亞太

中評社北京2月20日電／據新華社報導，讀萬卷書，行萬裡路。旅行與讀書同被視為修身養性之道。近來，隨著中國過境免簽政策進一步優化，“China Travel”（“中國游”）在海外社交媒體平台持續火爆，越來越多的外國遊客深度探索中國，在自然山水、文化習俗和人文交往中，感知魅力，陶冶心性。



在自然山水中陶冶身心



湖南張家界多年來是韓國家庭團熱門旅遊目的地。65歲的韓國遊客李淳龍和家人，首次免簽“中國行”就去了張家界探秘奇峰異石、深穀茂林。



“能在生日這天來到被稱為‘天下絕景’的張家界，我覺得特別有意義。”李淳龍回憶說，行走在山間雲端，仿佛與大自然融為一體。



走進落差超300米的觀光電梯、乘坐天門洞索道、踏上懸空玻璃棧橋，都讓遊客體驗緊張的刺激感。“難怪大家都要來張家界！”韓國遊客樸成容向記者感嘆：“這般壯觀，親眼看到了才能相信！”



泰國、馬來西亞等熱帶國家遊客則選擇去“冰城”哈爾濱嘗試溜冰、滑雪、打陀螺、看冰雕，盡情享受冰雪樂趣。



“去年12月我開始帶團到中國黑龍江旅遊，這條路線非常火。”泰國導游沙達瓦·臣達恭向記者介紹說，以往要準備許多材料，現在買張機票，說走就走，非常方便。



“獨特的地理環境賦予了中國北方獨特的自然和人文風貌，我真正體驗到了四季分明的魅力。”馬來西亞遊客陳新全不久前游歷了東三省，那番銀裝素裹至今讓他回味無窮。



從四川九寨溝的湖光山色，到廣西龍脊的夕照梯田，再到西域塞外的大漠孤煙……海外遊客紛紛用鏡頭捕捉美景，不僅在社交平台獲贊無數，更令自己在奇美自然中陶冶身心。