江蘇蘇州：老戲院煥新重啟

中評社北京2月20日電／據光明日報報導，白髮老者帶著幾十張泛黃的戲票前來“赴約”，身著漢服的少女在戲院前拍照留念，體驗戲裝的兒童戴上盔頭秒變“戲中人”……2月15日一大早，江蘇蘇州觀前街就熱鬧了起來——有著96年歷史的開明大戲院重裝開業。



開明大戲院建於1928年，早期主要是京劇演出的場所。1933年，梅蘭芳、馬連良等一代大師在大戲院義演3天，為蘇州籌募公益經費。“開明大戲院”這個名稱便是由梅蘭芳提議，幾經洗禮，沿用至今的。



80歲的戲迷邵友福為開明大戲院捐贈了一批戲單、節目單等珍貴資料。“1954年，我在開明大戲院看過京劇《荒江女俠》。當時手頭沒那麼寬裕，一場戲兩毛錢，能買十塊臭豆腐幹了，但我為了看戲，餓了好幾頓。”邵友福回憶，那時的開明大戲院是蘇州城內的“戲曲高地”，一場大戲拉開帷幕，有時連台階都坐滿了觀眾。



隨著時光流逝，大戲院基礎設施破舊、演出業態單一的問題凸顯，與蘇州眾多新建的劇院相比，顯得有些落寞。2024年2月，開明大戲院啟動改造提升工作，項目按照“戲曲明珠——姑蘇記憶與體驗”進行總體定位、風貌提升和業態升級。



改造後的大戲院有何不同？



記者看到，戲院保留了融合西方羅馬建築風格的外立面，在內部新增展覽區域，升級了4個劇場。大劇場以演出季模式為主，主打戲曲名家名劇名團的展演；魔術微劇場、多功能小劇場側重周期性演出，提供魔術表演、小型滑稽戲、脫口秀、相聲等；二樓的沁蘭劇場將打造一台環境式駐演戲曲，讓觀眾無論何時都能有好戲看。



開幕演出季期間，北京京劇院《穆桂英掛帥》、上海昆劇團《白蛇傳》、滬語版話劇《雷雨》等經典演出將輪番上演。