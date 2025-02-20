德籍人士：中國為國際關係貢獻務實方案

中評社北京2月20日電／據中國日報報導，《澳門郵報》德國籍社長夏禮賢（Harald Brüning）2月19日在《中國日報》撰文稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅日前在第61屆慕尼黑安全會議“中國專場”上發表主旨講話，為如何處理國際關係貢獻了務實方案。



中國貢獻務實方案



文章表示，王毅在“中國專場”發表題為《堅定做變革世界中的建設性力量》的致辭。他說，多極化是否會帶來動蕩失序、衝突對抗？是否意味著大國主導、弱肉強食？中國給出的答案是，應當推動平等有序的世界多極化。



王毅提出了四點主張：一是應倡導平等相待；二是應尊重國際法治；三是應踐行多邊主義；四是應堅持開放共贏。



王毅在主旨演講中強調，中方始終認為歐洲是多極世界的重要一極，中歐雙方是夥伴而不是對手。今年是中歐建交50周年。中方願同歐方用好這一契機，深化戰略溝通和互利合作，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。



此外，王毅在現場問答環節談及中美關係時表示，中國有句古話，“天行健，君子自強不息”。中國還有句話說得很形象，“他強任他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江”。他說，這幾句話可能翻譯起來不容易，可以找DeepSeek來幫一幫忙。



美歐分歧日益凸顯



文章注意到，王毅在現場問答環節表示，這些年，總有人說中國要改變秩序、另起爐灶。但現在真正挑戰秩序、毀約退群的國家讓歐洲每天都能感受到陣陣襲來的寒意。