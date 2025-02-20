直播“帶火”千年古樹

中評社北京2月20日電／據光明日報報導，“視頻裡說的，就是這種樹吧，我也想嘗嘗果子。”在浙江紹興柯橋區稽東鎮占嶴村，遊客拿著手機，邊播放視頻邊比對眼前的樹木，嘴裡不停念叨。



視頻裡，稽東鎮占嶴村黨支部書記、榧農黃天明，帶著紹興口音，在2024年聯合國氣候變化大會上分享著：“我要請大家到我的家鄉走走看看，嘗嘗千年古樹結出的香榧是什麼味道……”



遊客看得認真，全然沒發現視頻中的主角就在不遠處站著。



“香榧果吃了可是齒間留香。”黃天明笑呵呵地走上前熱情介紹，看到他，大家又驚又喜。



黃天明主動當起了導游。“800多年前，我們的祖輩來到這裡避難定居，香榧可是最主要的經濟來源。但它長得慢，就是果子也要550天以上才能成熟。人們常說‘爺爺種樹，孫子摘果’，這需要幾代人來守護。”黃天明說著，抬手拍了拍香榧樹幹。



20世紀80年代初，20歲出頭的黃天明對香榧樹有些不屑一顧，“結果子這麼慢，賺不了多少錢！”他沒有和父親一樣守著香榧，而是做起了木工，在紹興的各個鄉鎮奔波。



直到有一年春節，山裡下了大雪，全村人出動，花了整整3天為香榧樹除雪。大雪之後的兩年，香榧樹結出的果又大又多，讓村民們連賺了兩年的錢，十裡八鄉都出了名。自那以後，他回到村裡，從父親手裡接過養護香榧樹的活兒，冬日鬆土，春日除草，每天黃天明都會在山上走1萬多步。