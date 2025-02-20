玻利維亞暴雨已致30人死亡

中評社北京2月20日電／據央視新聞報導，當地時間2月19日，玻利維亞民防部通報，該國暴雨造成的死亡人數已升至30人，另有5人失蹤，超過12.6萬個家庭不同程度受災。



根據民防部發布數據，過去一周內新增超過1萬個家庭受災，2人因洪災死亡。由於暴雨和山洪多發，該國西部拉巴斯省已宣布進入緊急狀態。



玻利維亞國家氣象和水文局預測，降雨將持續到4月。