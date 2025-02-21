2月20日外交部例行記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京2月21日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆2月20日主持例行記者會上並回答中外記者提問，以下是問答全文：



郭嘉昆：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，新西蘭副總理兼外長彼得斯將於2月25日至27日訪華。



湖北廣電記者：中方剛剛發布新西蘭副總理兼外長彼得斯訪華消息。你能否介紹此訪有關情況和中方期待？



郭嘉昆：今年是中新全面戰略夥伴關係第二個10年開局之年。去年11月，習近平主席在利馬會見新西蘭總理拉克森，為中新關係在新的起點上繼續健康穩定發展作出戰略引領。李強總理去年訪問新西蘭，就深化兩國務實合作達成重要共識。



此訪是今年中新之間首場重要高層交往，也是彼得斯副總理兼外長2023年就任以來首次訪華，對推進落實兩國領導人重要共識，鞏固中新關係良好發展勢頭具有重要意義。訪問期間，王毅外長將同彼得斯副總理兼外長就中新關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。中方期待同新方加強戰略溝通，增進相互認知，深化交流合作，共同應對挑戰，努力打造相互尊重、彼此包容、聚焦合作、共同發展的中新關係。



法新社記者：特朗普昨天稱，他認為美中有可能達成貿易協議。中方是否認同？雙方在達成貿易和關稅協議方面有無進展？



郭嘉昆：中方已多次就中美經貿問題闡明立場。貿易戰、關稅戰沒有贏家，損害的是各國人民的利益。我們堅決反對美方單方面加征關稅的做法，雙方應通過平等和相互尊重的對話與協商解決各自關切。中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身正當權益。