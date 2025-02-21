美修改美中關係事實清單　外交部：堅決反對

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京2月21日電（記者 海涵）就美國國務院修改了美中關係事實清單，外交部發言人郭嘉昆2月20日在例行記者會上再度回答記者提問。他表示，美方上述做法歪曲事實真相，詆毀中國外交政策，鼓噪所謂中美戰略競爭，中方對此強烈不滿、堅決反對。



有記者提問說，美國國務院修改了美中關係事實清單，擴大了經濟關係的篇幅，強調美中貿易逆差、所謂中國不公平競爭行為及美國公司對在華經營的擔憂等；删除了所有關於對華援助、與盟友在中國問題上合作等內容。外交部有何評論？



郭嘉昆表示，美國國務院修改“美中關係”頁面及“美中關係事實清單”，歪曲事實真相，詆毀中國外交政策，鼓噪所謂中美戰略競爭，中方對此強烈不滿、堅決反對。



郭嘉昆指出，中方對美政策是一貫的、明確的。我們致力於按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和發展中美關係，同時堅定捍衛中國的國家主權、安全和發展利益。



郭嘉昆說，我們敦促美方以實際行動兌現兩國元首通話達成的重要共識，停止誤導美國民眾和國際社會，停止對華抹黑施壓，以客觀理性的態度看待和處理中美關係，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。



