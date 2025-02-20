《您的聲音》展現城市治理新變革

中評社北京2月20日電／據光明日報報導，近日，紀錄電影《您的聲音》上映。這部影片圍繞北京市市民熱線服務中心（即12345）接訴即辦電話熱線發生的真實故事展開，由真實人物本色出演，構建出超大城市以一條電話熱線開啟綜合治理新進程的感人紀實影像。



不同於通常如實攝錄實際生活過程影像的紀錄電影，《您的聲音》運用紀實手段由真人重演現實故事。它把紀實鏡頭對准北京城市治理過程中的點點滴滴，敘述普通市民提出日常生活難題以及政府部門響應解決的過程。全片記錄了2019年以來北京市實施接訴即辦機制給城市綜合治理帶來深刻變革的過程，重點透過市民有問題找政府解決的系列小故事，見證了行政機關快捷高效的為民辦事效率，如實反映了這項新舉措帶給普通市民和外來旅行者的生活實惠，體現了現實主義文藝精神再現城市日常生活的美學功力。



影片體現了把宏大主題交由真實小故事自動呈現的整體藝術構思。全片90分鐘左右，記錄下接訴即辦電話熱線機制協調市民和城市相關管理者等多方共商解決問題的過程，集中講述胡同停車、老樓裝電梯、話務員成長、街道書記工作、接訴即辦立法、外國記者調研、應急搶險7個小故事，由事及人，以人成事，把依托一條電話熱線而構建的北京城市綜合治理大變革場面具體而生動地呈現出來，可以滿足觀眾一睹北京城市生活變遷的好奇心。



影片的又一鮮明特色在於注重平凡而又不平凡的典型形象刻畫。全片雖然重在講述超大城市綜合治理變革故事，但通過普通市民和城市基層管理者自己的講述，觀眾可以感受到這些普通人物鮮明的性格特徵以及他們所傳遞的力量。



一個個平凡而富有生氣的基層工作人員在務實高效地協調處理市民生活細節問題時的言談舉止，產生了小中見大、平中見奇的美學效果，折射了新時代北京城市管理者的真實生活面貌和蓬勃朝氣，體現了北京的城市魅力。