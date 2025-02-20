中評社香港2月20日電／共同社報導，中國首次參與日本福島水產品取樣。



香港電台援引報導，國際原子能機構在福島縣近海採集水產品樣本，中國的分析機構也參與追加監測。採樣工作今日在福島縣磐城市沼之內漁港進行。



內閣官房長官林芳正表示，將繼續要求中方盡快恢復進口日本水產品。



日中兩國政府去年9月達成共識，同意在國際原子能機構框架下，中方參與取樣，並逐步放寬對日本水產品的進口限制。