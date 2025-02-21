中方再次對福島核污染水實施獨立取樣監測

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京2月21日電（記者 海涵）據報導，近日中國專家再次赴日本對福島核污染水排海實施獨立取樣監測。外交部發言人郭嘉昆2月20日在例行記者會上就此表示，2月19日至21日，在國際原子能機構組織下，包括中國在內的多國專家赴福島第一核電站排海設施和附近海域，獨立採集待排放核污染水、海水等樣本，並參與採集海洋生物樣本。這是日方落實在福島核污染水排海問題上承諾的具體步驟。今後，對福島核污染水排海的國際監測和中方的獨立取樣監測將持續實施，中方將及時發布最新進展。



在當天例行記者會上，還有記者提問說，據瞭解，此前中方專家參與採集的海洋生物樣本已運抵中國。郭嘉昆表示，福島核污染水排海涉及很多方面，是一個複雜的、專業性很強的問題。為了科學、全面評估福島核污染水排海影響，在國際原子能機構組織下，中方專家採集多種不同樣本，包括排海口附近海域海水、海洋生物，以及核電站排海設施內的待排放核污染水。中方將同國際社會一道繼續完善相關安排。



“此前中方專家參與採集的海洋生物樣本已於近日運抵中國，中國國內專業研究機構正在進行嚴謹、獨立的檢測、分析，並將及時公布相關結果，”郭嘉昆說。