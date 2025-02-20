最高檢：全面強化未成年人犯罪預防和治理

中評社北京2月20日電／據新華社報導，最高人民檢察院2月20日舉行的新聞發布會上，最高人民檢察院副檢察長宮鳴表示，未成年人檢察將堅持“預防就是保護，懲治也是挽救”理念引領，積極踐行“堅持依法辦案、落實寬嚴相濟、遵循辦案規律、注重標本兼治”，全面強化未成年人犯罪預防和治理工作。



最高檢未成年人檢察廳廳長線傑介紹，檢察機關會同公安機關、人民法院依法嚴厲懲治暴力傷害、強姦、猥褻、拐賣等嚴重犯罪，從嚴打擊成年人脅迫、引誘、教唆未成年人從事違法犯罪活動。檢察機關充分發揮偵查監督與協作配合機製作用，2024年1月至11月，派員介入偵查涉未成年人重大複雜案件2.1萬餘件；對涉未成年人犯罪案件監督立案近1900人，糾正漏捕近900人，糾正漏訴同案犯2300餘人；對成年人侵害未成年人犯罪提出抗訴400件。



據介紹，最高檢依法提出抗訴的王某某強姦、猥褻兒童案，經最高法指令異地再審，法院作出再審判決，撤銷原審無罪判決、裁定，改判原審被告人王某某有期徒刑八年。



檢察機關聚焦撫養、教育、監護、人身損害賠償等重點領域重點問題，精準開展法律監督、支持起訴等工作。2024年1月至11月，各地檢察機關對請求給付撫養費、請求變更監護權、請求人身損害賠償等涉及未成年人切身利益的案件，支持起訴4400餘件。



同時，檢察機關聚焦群眾反映強烈的校園周邊食品安全、未成年人個人信息安全、網吧接納未成年人等突出問題，積極開展涉未成年人權益保護公益訴訟。2024年1月至11月，對涉未成年人公益訴訟立案11463件。



宮鳴介紹，2025年，最高檢將會同相關部門研究出台加強未成年人罪錯行為分級干預矯治的意見，研究制定辦理低齡未成年人嚴重暴力犯罪核准追訴案件的意見，聚焦電競酒店、酒吧等場所違規接待未成年人、未成年人濫用藥物等問題，通過制發檢察建議、公益訴訟、情況通報等方式，助推社會治理。