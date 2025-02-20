涉台問題“開倒車”損害中美關係和台海穩定

中評社北京2月20日電／據央視新聞報導，美國務院官網日前修改“美台關係”內容，删除了此前“不支持‘台獨’”表述。對此，外交部發言人郭嘉昆回應指出，這是美方頑固堅持“以台制華”錯誤政策的又一例證。美方此舉完全是在涉台問題立場上“開倒車”，只會損害中美關係和台海和平穩定。



台灣問題是中國核心利益中的核心，中美關係政治基礎的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。一個中國原則是美方在中美三個聯合公報中做出的莊嚴承諾，對於維護中美關係行穩致遠至關重要。基於此共識，近年來美方多次重申“不支持‘台獨’”。此次美方背信棄義、修改國務院官網“美台關係”內容，是在涉台問題上立場嚴重倒退，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，必將損害中美互信、破壞中美兩國關係。美方如此行事非但不能實現其“以台制華”圖謀，還會自毀信譽、加倍“損美”，最終偷雞不成蝕把米。



美方此舉還破壞台海和平穩定。眾所周知，“台獨”分裂行徑是台海和平穩定的最大破壞性因素。美方在修改“美台關係”內容時美其名曰期望台海和平，卻悄然删除“不支持‘台獨’”表述。這無疑向島內“台獨”分裂勢力發出極其危險的錯誤信號，助長其囂張氣焰。受此“鼓舞”，島內“台獨”分裂勢力將加倍謀“獨”挑釁、進一步推高台海緊張局勢，把台灣同胞推向危險深淵，何談“台海和平”？



台灣是中國神聖領土的一部分，歷史不容篡改，事實不容否認，是非不容歪曲。在事關國家主權和領土完整的核心利益面前，中國沒有任何模糊和退讓空間。美方必須慎之又慎處理台灣問題，確保中美兩艘巨輪不偏航、不失速、不相撞，這才是兩岸人民、中美兩國人民乃至世界人民之福。