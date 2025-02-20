湖北省紀監委通報5起違規打牌賭博典型問題

中評社北京2月20日電／據新華社報導，據湖北省紀委監委消息，近期，湖北省各級紀檢監察機關嚴肅查辦了一批黨員幹部、公職人員違規打牌和賭博問題。湖北省紀委監委通報了其中5起典型案例。



荊門市政協原黨組書記、主席丁岱與管理服務對象違規打牌問題。2021年至2023年，丁岱先後3次接受武漢某公司法定代表人呂某某為其慶祝生日組織的宴請，並邀請民營企業主石某某、應某作陪，飯後在餐館以打麻將方式進行帶有財物輸贏性質的打牌活動。其間，丁岱為上述3人在項目承攬、工程款結算等事項上提供幫助。丁岱還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



武漢市政協原黨組成員、副主席幹小明默許、縱容配偶組織賭博問題。2013年至2024年，幹小明長期縱容、默許其配偶在自家經營的餐館內，組織公職人員、民營企業主以打麻將、“炸金花”等形式賭博並收取高額“台子費”。幹小明還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



此外，湖北省紀委監委還通報了十堰市河道管理處原黨支部書記、主任劉華雄與管理服務對象違規打牌問題，漢川市教育局規劃建設股原負責人李道遠與管理服務對象違規打牌問題，隨州市曾都區萬店鎮龍頭灣村原黨支部副書記孫伏敏違規侵占村集體資金用於違規打牌和賭博問題。



湖北省紀委監委指出，上述5起典型案例中，有的接受可能影響公正執行公務的宴請並違規打牌，有的默許、縱容親屬組織賭博，有的與管理服務對象進行帶有財物輸贏性質的打牌活動，有的參與網絡賭博，由風及腐、由賭及腐。全省廣大黨員幹部、公職人員要深刻汲取教訓，以案為鑒，深刻認識違規打牌和賭博的現實危害，切實增強黨性意識和紀法意識，時刻綳緊作風建設這根弦，自覺抵制“牌局”“賭局”。