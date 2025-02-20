伊拉克、黎巴嫩總理通話　討論兩國新局勢

中評社北京2月20日電／據央視新聞報導，當地時間2月19日晚，據伊拉克總理媒體辦公室聲明，伊拉克總理蘇達尼當天與黎巴嫩總理薩拉姆通電話。雙方就加強兩國關係及地區最新局勢發展進行了討論。



蘇達尼在通話中重申伊拉克將繼續支持黎巴嫩人民，特別是在燃料供應方面。並指出這項支持根據伊內閣決議，旨在協助黎巴嫩應對各種挑戰。



薩拉姆在通話中表示，黎巴嫩政府高度重視與伊拉克的全面關係發展，將共同致力於推動地區安全與穩定。