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伊拉克、黎巴嫩總理通話 討論兩國新局勢
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2025-02-20 20:01:56
中評社北京2月20日電／據央視新聞報導，當地時間2月19日晚，據伊拉克總理媒體辦公室聲明，伊拉克總理蘇達尼當天與黎巴嫩總理薩拉姆通電話。雙方就加強兩國關係及地區最新局勢發展進行了討論。
蘇達尼在通話中重申伊拉克將繼續支持黎巴嫩人民，特別是在燃料供應方面。並指出這項支持根據伊內閣決議，旨在協助黎巴嫩應對各種挑戰。
薩拉姆在通話中表示，黎巴嫩政府高度重視與伊拉克的全面關係發展，將共同致力於推動地區安全與穩定。
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