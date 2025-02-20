京津冀多項人社服務事項實現“一卡通”應用

中評社北京2月20日電／據新華社報導，記者2月20日在河北省人力資源和社會保障廳通報京津冀人社協同發展工作情況時獲悉，2024年，京津冀三地共同修訂發布人力資源服務區域協同地方標準，完成京津冀社保卡“一卡通”協同立法，積極拓展社保卡應用場景，京津冀25項人社服務事項實現“一卡通”應用。



近年來，河北主動對接京津、服務京津，推動京津冀就業創業活力持續迸發，區域人才交流更加便利，人才共育共享提質升級，京津冀人社事業協同發展取得明顯成效。



河北省人力資源和社會保障廳規劃財務處處長、一級調研員趙廣路表示，河北省人社廳與京津人社部門落實“一卡通”合作框架協議，聯合出台實施方案和技術標準，積極拓展社保卡應用場景。三地採用同一文本，同步審議、同步實施，高效完成京津冀社保卡“一卡通”協同立法。



截至2024年底，京津冀在交通出行、旅遊觀光、文化體驗、人社領域、就醫購藥等場景，實現了25項人社服務事項、6.4萬多家醫療機構、3900多條交通線路、193家旅遊景區、23家博物館、171家圖書館等“一卡通”應用。



趙廣路稱，2024年，人社部門持續深化勞務協作，建立了京津冀勞務協作、崗位信息共享、家政品牌共育、勞動糾紛共處4項機制。河北還圍繞京津市場需求開展針對性培訓，將養老護理員等納入急需緊缺工種，培訓補貼標準上浮10%。



下一步，京津冀三地人社部門將共同舉辦2025年京津冀人社協同活動月，簽署2025年京津冀人社協同行動書，簽署京津冀人社法治建設協同發展框架協議，圍繞制度體系建設、協同執法、法治監督、隊伍培訓和普法宣傳等方面，共同推進京津冀法治人社建設高質量發展。深化勞務協作，舉辦就業直通車、聯合招聘等就業服務活動，促進高質量充分就業。聯合開展專家服務活動，為企業發展出謀劃策。召開京津冀招才引智大會、人力資源服務節等活動，深化聯合執法，進一步鞏固擴大人社協同發展成果。