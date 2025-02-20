第二艘國產大型郵輪大幅升級　明年交付

中評社北京2月20日電／據央視網報導，我國第二艘國產豪華大郵輪愛達·花城號在上海緊鑼密鼓地建造中。春節前，全船的主體結構和外觀已經成型。目前，工作重點轉為設備安裝調試和內裝。按計劃，今年5月將進行第一次船體起浮，2026年底交付。



據介紹，愛達·花城號的整個工程進度已經超過50%。



如果說愛達·魔都號實現了國產豪華郵輪零的突破的話，那麼愛達·花城號將實現的是升級迭代，它將變得更大更舒適。



首先，船體更大了，總噸位增加0.64萬噸，達到14.19萬噸；總長增加17.4米，達到341米；物量投入也巨大，僅電纜總長度就超過4600公里。不僅體量變大了，艙內設計和布局也更為優化，乘客的體驗感進一步提升。



中船集團外高橋造船國產大型郵輪項目建造總監 陳劍威：公區增加了很多，大約八千個平方米，可以給乘客更好的一個感官效果。為了控制重心，用了一些新材料，更加平穩的話，可能乘客暈船現象會比較少一點。



為了確保5千多名乘客能夠在海上安全舒適航行，建設者們打造了一套複雜而精密的系統。



中船集團外高橋造船國產大型郵輪項目建造總監 陳劍威：一共一百零七個左右的系統，包括還有將近千個子系統，區域也非常多。整個項目上大約目前要三千五到四千人左右。



正式施工前，項目團隊先搭建起了一套3D施工模型，相當於建造了一艘虛擬的花城號，然後用AR技術實現模型和現場實景的匹配，使得整體施工效率大幅提高。



大郵輪考驗的是一個國家造船業的總體實力。愛達·花城號團隊不僅要建造一艘郵輪，更要建立起屬於中國自己的郵輪標準體系，這樣各個環節才能更加自主可控。



中船集團外高橋造船國產大型郵輪項目現場總指揮、總設計師 陳剛：有一種說法叫作造船大國靠總裝，造船強國靠配套。國產化本土化配套業的能力提升，這個也是中國船舶工業未來發展的重點方向。我們希望在下一個五年，就要走正向設計的道路，完全實現自主設計。



中船集團外高橋造船設計研究院院長 王章建：對一些卡脖子的項目，只是我們起步比別人晚一點而已。大家過程中要團結一致，共同協作來做好相關產品的開發工作。我相信我們肯定能做好。