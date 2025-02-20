上過月亮的草籽將在新疆試種

中評社北京2月20日電／據新華社報導，記者從新疆畜牧科學院瞭解到，去年5月隨嫦娥六號探測器登月往返的重量為200克的四種新疆牧草種子，近期已返回新疆，將於今年3月初解封試種。



“這是新疆牧草種子首次登上月球，機會十分難得。”“耐鹽碱耐寒牧草空間誘變育種及分子機制研究”項目負責人、新疆農業大學副校長鄭文新說。本次搭載的四種新疆牧草種子分別為駱駝刺、和田大葉苜蓿、新疆大葉苜蓿、新牧4號紫花苜蓿，均具有耐鹽碱、耐寒、耐旱等特點。



此前在2022年，新疆已有四種牧草種子隨神舟十四號載人飛船飛上太空，分別為駱駝刺、伊犁絹蒿、駝絨藜、新草1號蘇丹草牧草種子。鄭文新表示，搭載神舟十四號載人飛船的新疆牧草種子，在種植後有一些已展現出明顯變化，產量比普通種子提高了三分之一，也更耐鹽碱、耐寒、耐旱，航天育種效果超出預期。



記者瞭解到，今年3月初，登月歸來的四種飼草種子將進行解封試種。鄭文新表示，畜牧科技工作者將在未來幾年，通過“航天育種＋生物育種＋人工智能”等技術組合，繼續深度挖掘返地的牧草種質資源特性，對篩選出的優異株系進行擴繁，培育出品質優良的牧草新品種。



新疆是我國沙化土地面積最大、分布最廣的地區，鹽碱土地面積約占全國鹽碱土地面積的三分之一。優良牧草種子的培育和利用，能夠讓鹽碱地和戈壁沙漠釋放更多綠色和畜牧產能，此舉將對新疆乃至全國發展畜牧業和生態環境保護起到重要作用。