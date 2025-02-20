清華大學師生走訪阿聯酋大學

中評社北京2月20日電／據人民日報海外版報導，日前，清華大學電子工程系“智匯阿卡”實踐支隊赴阿拉伯聯合酋長國，分別走訪位於阿布扎比的穆罕默德·本·扎耶德人工智能大學和哈利法大學，在人工智能、電子工程等領域展開交流。



參訪人工智能大學時，雙方圍繞人工智能大學人才吸引政策、人工智能五大方向專業設置等主題展開探討。參訪哈利法大學時，雙方師生交流了計算機科學與電子工程相關學科的課程設置及學校概況。



哈利法大學電子工程與計算機科學教授表示，作為一所以計算機與電子技術及工程為核心的大學，哈利法大學在協助政府培養工程技術人才方面作出重要貢獻。學校積極參與實業項目合作，推動學術研究與產業實踐緊密結合。



清華大學電子工程系黨委書記沈淵介紹了學校本科生和研究生教育的培養模式，重點闡述了對國際交流與合作的重視，積極支持學生參與海外研修和實踐項目，培養具有全球勝任力的高素質創新人才。



此外，實踐支隊一行人走進當地實驗室，與實驗室相關負責人交流了兩校電子相關專業課程設置異同；與哈利法大學學生交流文化、職業發展以及人才培養等話題，增進國際友誼。



“這次實踐參訪加深了我們對個人發展、專業前沿的認識與瞭解。”清華大學電子工程系大四學生蘇溢華表示，在未來的學習生活中，將努力學習專業知識，在電子信息等關鍵領域貢獻自己的力量。



據悉，本支實踐隊共有師生19人，先後在杜拜、阿布扎比、多哈三地進行為期12天的主題調研。