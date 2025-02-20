中評社北京2月20日電／據人民網報導，日前，國家發展改革委副主任鄭備向記者表示，國家發展改革委將會同有關部門和地方，從5方面落實好民營企業座談會各項部署。



破除市場准入、要素獲取的障礙。盡快修訂出台新版市場准入負面清單，落實好“非禁即入”要求。細化舉措，持續推進基礎設施競爭性領域、國家重大科研基礎設施等向民營企業公平開放，支持民營企業積極參與“兩重”建設和“兩新”工作。會同相關方面，繼續解決民營企業融資難融資貴問題。



推動解決拖欠民營企業賬款問題。推動地方政府、國有企業落實責任，用好新增地方政府專項債等政策，加快清欠進度。進一步健全法律法規，強化失信懲戒，防止邊清邊欠。



依法保護民營企業和民營企業家合法權益。民營經濟促進法已提請全國人大審議，將抓緊做好出台實施的相關準備。加快完善行政裁量權基準，參與涉企執法專項行動，防止違規異地執法和趨利性執法。



落實各項助企紓困政策。充分發揮部際聯席會議制度作用，用好常態化溝通交流機制和民營經濟發展綜合服務平台，對民營企業反映的困難問題，精準施策、真幫實幫，把各項政策舉措落到實處。



積極營造關心支持民營經濟發展的良好氛圍。創新發展“晉江經驗”，弘揚企業家精神，總結推廣民營經濟發展的好經驗好做法，講好民營企業和企業家故事。