“清空”加沙：強權政治換不來持久和平

中評社北京2月20日電／據光明日報報導，今年1月底以來，美國新一任政府多次拋出“清空”加沙、“接管”和“擁有”加沙等驚人言論與設想，引起國際社會嘩然與普遍反對。



美中東政策暴露其霸權底色



特朗普第二任期開始後，其拋出的“清空”和“接管”加沙的計劃可謂非常荒謬，完全無視巴勒斯坦人民的權益和當地嚴重的人道主義危機，實質上是偏袒和縱容以色列吞並巴勒斯坦土地，毫無道理與公義可言。



從特朗普第一任期的中東政策來看，此種言論源於其親以色列的固有立場。這也可以從以色列總理內塔尼亞胡今年2月初訪美期間的美方表態中得到明顯體現。以色列一直有試圖建立“大以色列”的野心——控制加沙地帶，蠶食約旦河西岸的巴勒斯坦土地，鞏固對戈蘭高地的占領，並在黎巴嫩南部建立緩衝區，從而擴大自身的生存空間和安全邊界。



特朗普順應以色列需求，試圖將巴勒斯坦人驅逐到鄰國，其真實目的可能是把巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）徹底趕出加沙。強制遷出加沙地帶的巴勒斯坦人，對於哈馬斯在加沙的生存基礎可謂釜底抽薪，實質上是幫助以色列吞並加沙，徹底毀滅國際社會普遍認可的“兩國方案”。



受到美方言論鼓舞，以色列國內右翼勢力蠢蠢欲動，伺機擴大對巴勒斯坦領土的侵占。以色列總理內塔尼亞胡對特朗普的言論大加讚賞，甚至發出“可以在沙特建立巴勒斯坦國”等具有挑釁性和爭議性的言論。



當前，美國政府的加沙政策已經成為其中東政策走向的風向標，也是檢驗本屆美國政府是否願意履行國際責任以及將發揮何種作用的試金石。而荒謬的“清空”加沙等言論無疑暴露了美國新政府中東戰略的霸權底色——偏袒以色列，無視國際法。美國赤裸裸的強權政治做法對緩解加沙危機與促進巴以和平有害無益，可能會讓巴以局勢偏離停火降溫的軌道，巴以和平也將面臨更大的不確定性。