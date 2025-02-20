全國人大代表、浙江宇視科技有限公司研究院院長周迪（右四）在企業走訪調研。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月20日電／據新華社報導，題：全國人大代表周迪：用“專業”“專注”助力知識產權保護



走訪企業瞭解新技術轉化應用、人才招引留育的瓶頸，仔細記錄企業發展過程中的建議訴求……最近一段時間，全國人大代表、浙江宇視科技有限公司研究院院長周迪步履不停，頻頻深入企業調研。



作為身處企業一線的科技工作者，周迪長期關注前沿技術的最新進展，也對新技術如何賦能千行百業有著敏銳觀察和獨特理解。



“人大代表的責任重大，我要盡可能發揮自己的優勢專長，提出更有質量的建議。”周迪說。



去年，周迪走訪10餘所學校和相關政府部門後，在全國人代會上提出一份有關“推廣人工智能場景化應用，賦能青少年健康成長”的建議。會後，這份建議得到教育部門的重視，杭州市濱江區增加了智能設備應用覆蓋面，對促進學生健康成長起到積極作用。



建議辦理有回應，持續激發周迪的履職熱情。



2024年，杭州一家知名互聯網企業牽涉到一件知識產權糾紛，找到周迪尋求幫助。



“我擁有500多項專利，其中作為第一發明人的有300多項，多年的工作經驗讓我對知識產權領域有較為深入專業的積累。”周迪說。全面瞭解糾紛的前因後果後，他幫助該企業重新梳理了材料，並客觀地向司法部門作了陳述。



這個案件引起最高人民法院的重視，經過反復協調溝通，最終取得理想的結果——兩家企業達成庭外和解。但周迪在整理材料過程中發現，此前類似的案件在國內並不鮮見。