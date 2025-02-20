我國首口超萬米科探井勝利完鑽

中評社北京2月20日電／據新華社報導，中國石油集團2月20日宣布，我國首口超萬米科探井——深地塔科1井日前在地下10910米勝利完鑽，成為亞洲第一、世界第二垂直深度井。這是我國在“深地”領域取得的重大突破。



這口超萬米深井還創下全球尾管固井“最深”、全球電纜成像測井“最深”、全球陸上鑽井突破萬米“最快”、亞洲直井鑽探“最深”、亞洲陸上取芯“最深”共五項工程紀錄。



在地處新疆塔克拉瑪幹沙漠腹地的鑽探現場，中國石油塔里木油田前方指揮部電子屏幕上的數字停在了10910.00。約20層樓高的井架矗立於茫茫沙海中，寒風呼嘯、沙塵肆虐，石油工人就是在這樣的環境下打出了中國速度和深度。



深地塔科1井於2023年5月30日開鑽，成功鑽取我國首份地下萬米岩芯標本，在陸地萬米深層全球首次發現油氣顯示。



深地塔科1井井長王春生說，深地塔科1井從進入地表到鑽抵萬米，用時270多天；從萬米到最後的900多米，耗時300多天。耗時陡增背後，是難度的攀升，特別是進入萬米後，鑽杆柔軟得像面條，地層硬度“爆表”，還面臨超重載荷、井壁失穩、地層井漏等困難。



直面世界級地質和工程技術難題，中國石油組建萬米深井攻堅團隊集智攻關，研發全球首台12000米特深井自動化鑽機、全球首套萬米特深層測井裝備等，推進我國深地產業鏈的自主性和安全性得到極大提升。在這批裝備的支撐下，中國石油連續鑽穿12套地層，最終與5億多年前的岩層相遇。



科研人員根據萬米深地取回的岩芯、岩屑等樣品和數據，繪制出亞洲第一份萬米地質剖面圖，為深地科學探索和油氣勘探提供翔實資料，將有力支撐地球深部結構與物質組成、地球演化、氣候變遷等基礎科學問題研究。



